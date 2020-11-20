مدير "مصر تبدأ" يدعو لدعم رواد ورائدات الأعمال في صعيد مصر

دعا المهندس حسن منسي المدير التنفيذي لبرنامج "مصر تبدأ" إلى تقديم الدعم لرائدات الأعمال في صعيد مصر، مشددا على مراعاة التنوع في خصوصية كل محافظة على حدة والتنوع في العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية، ما يعني ضرورة تنويع برامج الدعم وفق هذه المتغيرات.

وأشاد "منسي" - خلال ندوة "دعم رائدات الأعمال في مصر" التي عقدت ضمن فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال، التي عقدت برعاية المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشبكة الدولية لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان - برائدات الأعمال في صعيد مصر، وما يتميزن به من طموح وإصرار ورغبة في النجاح، مشيرا إلى نجاح مشاريع الأسر المنتجة ومشروعات المرأة المعيلة في الصعيد بنسب عالية.

ودعا "منسي" الجهات الداعمة إلى التوجه لدعم رواد ورائدات الأعمال في الصعيد وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال في كل المحافظات المصرية، حسب خصوصية واحتياجات كل محافظة.

وأشار منسي إلى أن برنامج "مصر تبدأ" يدعم رائدات الأعمال من خلال برنامج ما قبل الاحتضان، لرفع مهارات رائدات الأعمال ورفع كفاءة شركاتهم وتمكينهم من القبول في الدورات اللاحقة لبرنامج مصر تبدأ، إلى جانب ورش العمل رائدات مصر التي طاف بها البرنامج جميع محافظات المصرية من الإسكندرية إلى أسوان بهدف نشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال النسائية في مصر، وأيضا عمل منصة للمساهمة في ربط رائدات الأعمال الناجحات بأقرانهن المبتدئات.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادس، بحضور ممثلي الوزارات، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي 40 جامعة ومركز بحثي من 50 دولة.

وفي كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، حرص المحافظة المتواصل على رعاية ودعم الأفكار الابتكارية للشباب، خاصة مع اهتمام الدولة والحكومة بتشجيع وتبني رؤي وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة، تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضا لصالح الوطن، من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، وأيضا لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للاقتصاد القومي، والذي يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخلق فرص عمل حقيقية للشباب، في ظل استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ولفت "عطية" إلى أن ذلك يعد منهجا وأسلوب عمل في أسوان، التي نعمل جاهدين لوضعها علي الخريطة العالمية، من خلال مسايرة هذه الأفكار والرؤي بمشروعات ومبادرات مبتكرة وغير نمطية، في مختلف مجالات التطوير والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجماهيرية، من أجل إحداث نقلة حضارية لهذه المحافظة العريقة، التي تستحق أن تكون في المقدمة دائما.