هطول أمطار متوسطة على بعض مناطق كفر الشيخ.. والمحافظة ترفع الطوارئ

تعرضت بعض المناطق الشمالية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، لهطول أمطار خفيفة ومتوسطة، لم تؤثر على حركة السير بالطريق الرئيسية والفرعية، وقدمت إدارة المرور عددا من الإرشادات للسائقين، وطالبتهم بتوخي الحذر عند السير.

ووجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه إن وجدت، من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها بالتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع.

كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، وأصدر تعليماته بالحيطة والحذر الدائم، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ، وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وطالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين المارين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وتخفيض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة، واتباع الإرشادات المرورية، حفاظا على أرواحهم والركاب، بخاصة سائقي السيارات الميكروباص.

وحذرت إدارة المرور، السائقين من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي، الذي من المتوقع سقوط أمطار عليه.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت المواطنين من سقوط أمطار من بسيطة لمتوسطة لغزيرة على بعض محافظات الجمهورية، من بينها كفر الشيخ، إذ أكدت أنه من المحتمل أن تتعرض المحافظة لسقوط أمطار تكون حدتها ما بين بسيطة ومتوسطة.