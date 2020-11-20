عاجل.. مقتل 3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببورسعيد

لقى 3 مسلحين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال مداهمة أمنية، أثناء كرهم داخل شقة فى منطقة العرب ببورسعيد، وتبين أنهم هاربين من بحيرة المنزلة.

وتمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، من رصد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بينهم "ش. ع. ع." 30 سنة، مسجل جنائى فرض سيطرة، سبق اتهامه فى 17 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، ضرب، مخدرات، مقاومة سلطات، إطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل"، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضيتين "سرقة بالإكراه، شروع فى سرقة بالإكراه".

وتبين أن العنصر الثاني، عاطل، 24 سنة، سبق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة، عاهة، سلاح ومخدرات ومقاومة سلطات، إطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل"، ومطلوب ضبطه هو والمتهم الأول وإحضارهما في قضيتين "سلاح نارى ومخدرات ومقاومة سلطات، وإطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل"، والعنصران مقيمان بقرية المواجد دائرة المركز، بالإضافة إلى عاطل 26 سنة، مقيم بقرية برمبال الجديدة دائرة مركز منية النصر، بشقة بدائرة قسم العرب أمن بورسعيد.

ويتخذ العناصر الثلاثة، من الشقة، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لحماية نشاطهم الآثم، وتم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارتى البحث الجنائى بمديرتي أمن"الدقهلية، وبورسعيد"، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

واستشعرت العناصر الخطيرة بقوات الأمن، وبادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهم بالمثل، حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعهم، عُثر بجوار جثثهم، على: 2 بندقية آلية، وطبنجة، و51 طلقة مختلفة الأعيرة، و150 جم هيروين، و100 جم لمخدر الهيدرون، و55 قرص مخدر.