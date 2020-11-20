وزير القوى العاملة يبحث مشاكل الصيادين في الغردقة غدا

يبدأ محمد سعفان وزير القوى العاملة جولته غدآ السبت، في مدينة الغردقة بلقاء مع الصيادين لبحث مشاكلهم وتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليم شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة وتكريم العاملين بأسبوع السلامة والصحة المهنية.

يرافق الوزير خلال جولته، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وسعيد عبد الراضي مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلنت جميعة الصيادين بالبحر الأحمر برئاسة غريب صالح عن موعد اجتماع الصيادين في محمد سعفان وزير القوى العاملة في الساعة التاسعة من صباح غد السبت لبحث المشاكل التي تواجه الصيادين والحلول المتاحة وسبل التغلب على المشاكل ومن جانبه ناشد غريب صالح رئيس جميعة الصيادين الصيادين للحضور غدا.

وأشار الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية إلى أنه تم صرف 2 مليار و 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالانتهاء من تدقيق البيانات، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد صرف منحة بالمرحلة الثانية فور الانتهاء من تدقيق البيانات وعرضها على رئيس الوزراء، موضحا أن الذين استفادوا من المرحلة الأولى مليون و600 ألف عامل، وأنه يتوقع مع إعادة الحصر سيحدث زيادة فى نسبة الأعداد.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي، وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الطب"بنات" بجامعة الأزهر، لدعم الخدمة الصحية بالمحافظة، وللتعاون بشكل مباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك؛ لتحسين أداء الخدمة الصحية وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة.

وأوضح أن ذلك سيجري من خلال توفير أطباء في كافة التخصصات وخاصة الدقيقة في مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر وحسب احتياج كل مستشفى، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.