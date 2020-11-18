وزير النقل يتابع تسهيلات تداول شاحنات البضائع بموانىء البحر الأحمر

فى اطار توجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 377 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة زيادة 8 % عن نفس الفترة خلال العام الماضي، حيث سجلت الصادرات 202 ألف طن بنسبة زيادة 36% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بالإضافة إلى نسبة زيادة 15% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت 175 ألف طن.

وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 286 ألف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 144 ألف و500 طن، وصادر 142 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 30 ألف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 19 ألف طن وصادر 11 ألف و500 طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بكمية وارد، وصادر 21 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 10 آلاف و500 طن بروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألف و500 طن فوسفات.

ووجه اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل علي تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ.