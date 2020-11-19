محافظ البحر الأحمر يتابع حالة 80 مريضا بعد إجراء عمليات مجانية لهم

يواصل محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، التأكيد العملي على اهتمامه الكبير بصحة المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن، حيث حرص على المتابعة المباشرة، اليوم الخميس، لـ80 عملية مياه بيضاء مجانية أُجريت داخل مستشفى الغردقة العام.

وحرص محافظ البحر الأحمر خلال متابعته للعمليات على الاستماع إلى المرضى، حيث وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه المستمر بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي، كما وجهوا الشكر للمحافظ لحرصه على الاطمئنان على المواطنين الذين أُجريت لهم العمليات.

محافظ البحر الأحمر: 80 عملية مياه بيضاء مجانية في مستشفى الغردقة العام

وأكد المحافظ أنه حرص على متابعة إجراء العمليات للمرضى بنفسه للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المستشفى بصفة عامة، وداخل غرف العمليات بصفة خاصة، وأشاد بما لمسه من نظافة وإجراءات وقائية كاملة داخل المستشفى، موضحا أن العمليات التي أُجريت اليوم تمت بالتعاون بين المستشفى الوطنى للعيون ومحافظة البحر الأحمر، حيث تعاقدت المحافظة مع 20 من أكفأ أساتذة طب وجراحة العيون للمشاركة في هذه القافلة وإجراء العمليات، موجها الشكر للقائمين على تنظيم هذه القافلة.

عمرو حنفي: التعاقد مع 69 طبيبا بمختلف التخصصات لتنظيم قوافل مجانية في مرسى علم وشلاتين وحلايب

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه بالتزامن مع وجود هذه القافلة في مدينة الغردقة، توجد قوافل طبية أخرى في مدن الجنوب ( مرسى علم - الشلاتين - حلايب)، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي مجانا، حيث تعاقدت المحافظة مع 69 طبيبا من أكفأ أساتذة الطب بجامعة القاهرة في مختلف التخصصات (باطنة - جلدية - أسنان - نساء وتوليد - أطفال.... إلخ)، إضافة إلى وجود معمل وعيادة تنظيم الأسرة، وصيدلية لصرف الدواء مجانا للمواطنين، موجها الشكر للقائمين على تنظيم هذه القوافل، لافتا إلى أن باقي مدن المحافظة (رأس غارب - سفاجا - القصير) سيتم تنظيم قوافل طبية أيضاً إليها قريبا، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وسرعة الإنتهاء من قوائم انتظار الحالات المرضية الحرجة، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الطب"بنات" بجامعة الأزهر، لدعم الخدمة الصحية بالمحافظة، وللتعاون بشكل مباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لتحسين أداء الخدمة الصحية وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة من خلال توفير أطباء فى كافة التخصصات وخاصة الدقيقة فى مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر وحسب احتياج كل مستشفى، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.