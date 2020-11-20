صور.. الإسكندرية محاصرة بالمياه.. والأمطار لا تتوقف

شهد شارع سوتر في منطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، تراكمات مياه؛ إذ ارتفع منسوبها ليساوي الرصيف، بعد السيول التي ضربت مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وما زالت مستمرة حتى الآن .

دفعت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بـ "لودر" ومعدات لكسح مياه الأمطار المتراكمة بطريق الكورنيش، أمام مكتبة الإسكندرية.

وواصلت الشركة جهودها لكسح وتصريف مياه الأمطار إلى البحر، لإعادة تسيير حركة المرور بطريق الكورنيش والشوارع الحيوية في الإسكندرية.

وأشار أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة بأحياء المحافظة كافة.

وأوضح "جابر" أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة، للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمولة، بأنحاء مناطق التجمعات كافة.

وضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد كبير من شوارع وأحياء المدينة الساحلية، وتحويلها إلى برك وبحيرات.