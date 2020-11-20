فيديو.. نوة "باقي المكنسة" تغرق شوارع الإسكندرية

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لأثار موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية، يظهر فيها غرق شوارع عروس البحر المتوسط، بسبب الأمطار.

وشهدت الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة أمطار غزيرة، صاحبها رعد وبرق، ولم تتوقف حتى الآن، في موجة هي الأعنف والأشد على الإسكندرية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عددا كبيرا من الشوارع مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وأسفل الكباري، وارتفاع منسوب المياه في الترع، بسبب تساقط أمطار غزيرة دون توقف، وصلت إلى حد السيول.

وضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأمطار غزيرة وصلت حد السيول، ورياح جنوبية غربية، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وتواصل الأمطار الغزيرة تساقطها حتى الآن على مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت؛ إذ تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من أنحاء الإسكندرية.