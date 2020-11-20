"القابضة للمياة" تتابع سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الإسكندرية، بمنطقة جمال عبدالناصر، والملك حفني، والمنتزة، والمندرة، يرافقه كلا من الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

مواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة

وباشر جهود شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، لمواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها المحافظة مساء أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح.

نزح جميع تراكمات الأمطار في الطرق الرئيسية

وأفاد المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جارى نزح جميع تراكمات الأمطار في الطرق الرئيسية لحظة هطول الأمطار الغزيرة على منطقة المنتزة أول وثاني، حيث تم نزح مياه الأمطار من سيدي بشر على الكورنيش والرأس السوداء وكوبري المنشية بمنطقة محرم بك.

وأشار إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على الطريق الصحراوي الكيلو 23.5 ومسجد الفرقان والنافورة وتم نزح المياه بواسطة الشنايش هناك وتم الدفع بالعديد من سيارات الشفط والمدمجة.

سيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش

وتابع أنه تم كسح المياه بشارع جمال عبدالناصر والملك حفني بمنطقة المنتزة أول واستخدمت سيارات الشفط لشركة الصرف الصحي والبدالات الخاصة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ولا تأثير حاليا على سيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش ومحور المحمودية وشارع أبو قير، بالإضافة إلى منطقة سموحة ميدان فيكتور عما نويل بعد كسح المياه من الميدان.

تجمعات مياه يتم التعامل معها أولا بأول

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت مساء أمس في الحادية عشر مساء واستمرت حتى السابعة صباحا، ثم بدأت موجة أكثر غزارة من الثامنة صباح اليوم وحتى الآن ونتج عنها تجمعات مياه يتم التعامل معها أولا بأول.