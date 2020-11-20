عاجل.. "صلاح والنني" يغادران مطار الغردقة عبر طائرة خاصة

أقلعت الطائرة الخاصة التي تقل لاعبا مصر محمد صلاح ومحمد النني من مطار الغردقة الدولي، عبر الرحلة رقم 1461، عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا، في طريقهما إلى إنجلترا؛ لاستكمال فترة العزل والعلاج من فيروس كورونا المستجد، بناء على التنسيق بين اتحاد الكرة المصري ومسؤولي فريقي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين.

ووصل لاعبا مصر الدوليان محمد صلاح ومحمد النني إلى مطار الغردقة الدولي، قبل إقلاع الطائرة بدقائق، في سرية تامة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كان محمد النني في سيارة ملاكي ماركة BMW بيضاء، ونقل إلى الطائرة عبر سيارة إسعاف معقمة ومجهزة، بينما "صلاح" في سيارة مرسيدس سوداء اللون، وسط تأمين من رجال الشرطة والطيران المدني.

يشار إلى أن طائرة خاصة مجهزة طبية ومعقمة، وصلت إلى مطار الغردقة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، قادمة من إنجلترا لنقل لاعبى مصر الدوليين محمد صلاح والنني إلى انجلترا؛ لاستكمال فترة العزل الطبي والعلاج.

وشهد منتجع الجونة تشديدات أمنية وتواجدا أمنيا مكثفا، وتفتيشا على البوابات وتكتما شديدا حول نقل "صلاح والنني".

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه بالتنسيق بين ناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين، تم الاتفاق على سفر محمد صلاح ومحمد النني، نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا، من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتاهما إلى سلبية قريبا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

كان اللاعبان قد أجريا مسحة جديدة لكل منهما، أمس، جاءت نتيجتهما إيجابية، ليتوجها على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العلاج، والعزل الطبي بانجلترا.

وقضى اللاعبان فترة العزل الطبي لعدة أيام بمنتجع الجونة بالغردقة، بعد ما جاءت نتائج التحاليل التي أجريت لهما إيجابية بفيروس كورونا.

ويقيم محمد صلاح في فيلا خاصة بمنطقة الفيلات، وسط منتجع الجونة لاستكمال فترة العزل الصحي؛ إذ فرض مسؤولو منتجع الجونة سرية تامة حول مكان إقامة اللاعب الدولي ، بينما فرضت إدارة أمن الجونة سياجا من التشديدات الأمنية على بوابات الدخول، التي شهدت إجراءات تفتيشية وأمنية على أعلى مستوى.

ووصل "صلاح" إلى منتجع الجونة الأحد الماضي، في سرية تامة عبر سيارة ملاكي مُعقمّة برفقة سائق، ويقيم بفيلا خاصة على أحد شواطئ الجونة، تحت حراسة خاصة وفريق طبي لمتابعة حالته الصحية، التي يملكها أحد رجال الأعمال، من الأصدقاء المقربين للاعب.

بينما طار اللاعب محمد النني إلى منتجع الجونة، بعد مباراة مصر وتوجو، التي فاز فيها المنتخب المصري بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وظهرت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مباراة مصر وتوجو في مصر، عندما أجريت المسحة الطبية للاعب، وتبين أنها إيجابية، وقبل مباراة العودة في توجو، أجريت مسحة أخرى، تبين من خلالها إصابة محمد النني بالفيروس أيضا.