بعد إجراء المسحة الثالثة.. مصدر يكشف موعد مغادرة صلاح لعزل منتجع الجونة

كشف مصدر بمنتجع الجونة، أن اللاعب محمد صلاح، مستمر في مقر إقامته بفيلا خاصة كائنة بمنتجع الجونة، بالبحر الأحمر، لاستكمال فترة العزل الطبي المقررة بأربعة أيام أخرى، عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة والتي جاءت نتيجتها إيجابية.

وأكد المصدر، في تصريح لـ"الوطن" اليوم، أن حالة "صلاح" مستقرة ولا يعاني من أية أعراض ويمارس حياته الطبيعية داخل الفيلا على شواطئ الجونة برفقة فريق طبي متخصص، لافتا إلى أنه دائم التواصل مع مسئولي نادي ليفربول الذين أخبروه بعدم تعجله في العودة حفاظا علي سلامته.

وأكد مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر، أن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، سيخضع لسحب مسحة جديدة بعد 4 أيام، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الثالثة إيجابية.

وأضاف أن صلاح لن يغادر منتجع الجونة إلا بعد إجراء المسحة الرابعة، بشرط ظهورها سلبية، وفي حالة إيجابية المسحة الرابعة، سيستكمل "صلاح" مدة العزل بمنتجع الجونة.

ويقيم محمد صلاح في فيلا خاصة بمنطقة الفيلات وسط منتجع الجونة لاستكمال فترة العزل الصحى حيث فرض مسؤلي منتجع الجونة سرية تامة حول مكان إقامة اللاعب الدولي ، بينما فرضت إدارة أمن الجونة سياج من التشديدات الأمنية على بوابات الدخول والتي شهدت إجراءات تفتيشية َوامنية على أعلى مستوى.

ووصل اللاعب الدولي محمد صلاح إلى منتجع الجونة يوم الأحد الماضي في سرية تامة عبر سيارة ملاكي مُعقمّة برفقة سائق و يقيم فيلا خاصة على احد شواطئ الجونة تحت حراسة خاصة وفريق طبي لمتابعة حالته الصحية والتي يملكها احد رجال الأعمال من الاصدقاء المقربين لاعب و فريق ترصد من الطب الوقائي بالبحر الأحمر يتابع حالة اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى أثناء إقامته في منتجع الجونة عقب إصابته بفيروس كورونا