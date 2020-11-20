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ضبط 94 بندقية خرطوش بحوزة شخصين من العناصر الإجرامية بمطروح

كتب:

محمد بخات
03:48 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
شخصان مضبوطان بسلاح فى مطروح

شخصان مضبوطان بسلاح فى مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، وبمشاركة مديرية أمن مطروح، من ضبط 94 بندقية خرطوش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، بحوزة عاطل، وسائق "له معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بنطاق محافظتي أسيوط وسوهاج، حال استقلالهما سيارة نصف نقل بدائرة قسم شرطة مطروح.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "قطاع مطروح"، من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية التي خبئت أسفل حمولة خردة، محُملة على السيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وكشف الفحص المبدئي للأسلحة المضبوطة، أن القيمة المالية لجميع المضبوطات تقدر بحوالي مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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