ضبط 11 طربة حشيش بأسوان و14 قطعة سلاح بأسيوط

في إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها؛ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة يستقلها "عاطلين" وبحوزتهما "11 طربة لمخدر الحشيش - هاتفي محمول".

كما تم ضبط سيارة نقل يستقلها عاطلان وبحوزتهما 6000 قرص مخدر - مبلغ مالي - 3 هواتف محمول، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لسهولة الاتصال بعملائهما.

ووجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت إحدى القرى التابعة لمركز شرطة ديروط.

أسفرت جهودها عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري عبارة عن "8 بنادق آلية - بندقية خرطوش - 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة 8 متهمين بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "دون ترخيص".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.