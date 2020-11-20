صور.. الأمطار تحول ميدان فيكتور عمانويل في الإسكندرية إلى بحيرة مياه

أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول، منطقة سموحة شرقي الإسكندرية، اليوم، تزامنا مع بدء نوة "باقي المكنسة".

وحولت الأمطار المصاحبة لموجة الطقس الأسوأ على الإطلاق منذ بدء فصل الشتاء، ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة إلى بحيرة من المياه، ما أربك حركة المرور.

وتبذل شركة الصرف الصحي بالتعاون مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر جهودا مضنية لاحتواء الموقف، من خلال نشر أكثر من 180 سيارة؛ لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وأصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانا عاجلا حذرت فيه المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ويجري اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، جولات مستمرة، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، علي مستوي أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأكد "الشريف" أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي وشنايش الأمطار.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي؛ لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد "الشريف" على استمرار المتابعة الميدانية، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري؛ للحد من الآثار الناجمة، ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة.