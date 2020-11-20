بتكلفة 17 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد في الدقهلية بالجهود الذاتية

افتتحت وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم، 5 مساجد جديدة، بعدد من مراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية قدرها 17.6 مليون جنيه، بالجهود الذاتية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة الوزارة بالتعاون مع المحافظات، لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية.

وافتتح اللواء عبدالقادر النوري، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، اليوم، مسجد الموافي الكبير بمركز شربين، على مساحة 450 متر مربع، بتكلفة قدرها 4.5 مليون جنيه، بالجهود الذاتية، بإشراف "الأوقاف"، ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد في الدقهلية.

وأدى السكرتير العام للمحافظة صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط أهالي القرية، وأكد على التعاون التام مع الوزرات والأجهزة المعنية كافة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وقطاعات المرافق والخدمات كافة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وثمن "النوري" مبادرات ومساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية بالدقهلية، ومشاركتها المستمرة مع أجهزة الدولة في رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وكان موضوعها "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره".

في سياق متصل، افتتحت إدارات الأوقاف، 4 مساجد أخرى بالدقهلية، هي "السلام بمدينة دكرنس، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، والنور بعزبة المصاحبة في كفر الترعة الجديد بشربين، بتكلفة 3 مليون جنيه، وأبو صالح بالمدينة ذاتها، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، والغباشي بقرية الستاموني بمركز بلقاس، بتكلفة 2.1 مليون جنيه.

من جهة أخري، أدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه نائبه هيثم الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد النصر في المنصورة، واطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة، التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل مع المجتمع المدني.