بالأسماء والأماكن.. وزارة الأوقاف تفتتح 44 مسجدا في 11 محافظة اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 44 مسجدا، في 11 محافظة، ليصل إجمالي ما افتتح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، 383 مسجدا حتى الآن.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، 5 مساجد بالمحافظة، فى إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله وعمارتها، ومشاركة لأبناء المحافظة في الاحتفال بالعيد القومي لها.

وأعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، الذي حمل عنوان: "الحياء من الله، ومن الخلق، ومن النفس، شيمة الكرام، وفطرة إنسانية سوية"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدتها عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أسماء وأماكن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم، كالتالي:

مديرية أوقاف السويس:

مسجد المدينة المنورة، بحي فيصل.

مسجد حسن أبو شيكو، كبريت المطار بالجنايين.

مسجد المصطفى، بمدينة الملك عبد الله في حي عتاقة.

مسجد المدينة المنورة، بمدينة عدلى منصور، في حي عتاقة.

مسجد الدكتور أيمن هلال، بالعبور، الأربعين.

مديرية أوقاف الإسكندرية:

مسجد الرضوان، عامرية أول – سند2.

مسجد الروضة، بالمنتزه - خورشيد.

مديرية أوقاف أسوان:

مسجد نوح، غرب سهيل.

مسجد نجع أبو رأس، الرمادي

مسجد العتيق، الموسات البصيلية قبلي

مسجد النقبة، نجع النقبة.

مسجد العتيق، كلح الجبل

مديرية أوقاف الجيزة:

مسجد الرحمن، جزيرة وردان – منشية القناطر.

مسجد العجمي، أطفيح.

مسجد الزرابي الرقة البحرية، أطفيح.

مسجد تاكي، بمنشية رضوان – منشأة القناطر.

مسجد قرني إسماعيل، منيل السلطان - أطفيح.

مسجد أبو ناصر، صول - أطفيح.

مسجد السراج، أمام نقطة شرطة أبو هريرة، ساقية مكي.

مديرية أوقاف الدقهلية:

مسجد الشواهين، الصلاحات - بني عبيد.

مسجد عزبة الجبالي، تمي الأمديد.

مسجد رجب أحمد بالستاموني، بلقاس.

مسجد السلام بمنشأة عزت، السنبلاوين

مسجد النور، عزبة أباظة البحرية، السنبلاوين

مسجد الصفا والمروة، شربين.

مديرية أوقاف أسيوط:

مسجد الساحة الشعبية، مركز صدفا.

مسجد التوحيد، قرية الدوير- صدفا.

مسجد الشيخ داود، الشيخ داود – القوصية.

مسجد المصطفى، قرية نزة قرار - منفلوط.

مسجد آل عثمان، قرية بني سند – منفلوط.

مسجد أهل الجنة.

مسجد آل الخطيب.

مديرية أوقاف القليوبية:

مسجد أم المؤمنين السيدة صفية، بمدينة العبور في منطقة الكرمة رقم 76.

مديرية أوقاف قنا:

مسجد أبو ضحى، السليمات، مركز أبو تشت.

مسجد محمد العينيني، العوامر الغربية – مركز أبو تشت.

مسجد أحمد شاكر العوامر، بنى برزه – أبو تشت"

مديرية أوقاف المنوفية:

مسجد النور المحمدي، دناصور - الشهداء

مسجد الزرقاني، البتانون – شبين الكوم.

مسجد سيدي حسن، دراجيل - الشهداء.

مسجد الرحمة، عزبة محسن - الشهداء.

مسجد الخولي، تتا - منوف.

مديرية أوقاف شمال سيناء:

مسجد القسيمة، القسيمة، مركز الحسنة.

مسجد الكبير، العمارين، مدينة بئر العبد.

مديرية أوقاف بنى سويف:

مسجد الأنوار المحمدية، قرية دشطوط، مركز سمسطا.