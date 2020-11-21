قبل عرضه بساعات.. تفاصيل مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب

يعود الفنان محمد رجب، بمسلسل درامي جديد، بعنوان "ضربة معلم"، ومن المُقرر عرضه عبر قناة "سي بي سي"، اعتبارًا من الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

"ضربة معلم" من بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

الفنانة رانيا فريد شوقي، تجسد في "ضربة معلم" دور امرأة شعبية تدعي "تباهي"، يتوفى زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما، لترث مشغل ملابس كان يمتلكه في المنطقة، وتعمل على توسيع تجارتها لتفاجأ بظهور ورثة زوجها، وتدخل في صراعات عديدة معهم علي مدار أحداث أحد المسلسل.

وتتعاون مي سليم ومحمد رجب لأول مرة دراميًا في "ضربة معلم"، حيث تُجسد شخصية فتاة شعبية جدعة تعيش في منطقة شعبية.

وسعت شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل إلى استغلال نجاح الثلاثي محمد رجب وأحمد عبدالفتاح وإسماعيل فاروق في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، أملاً في تكرار حالة النجاح في مسلسلهم الجديد.

وحقق محمد رجب، نجاحًا كبيرًا في عالم الدراما، مؤخرًا، إذ خطف الأنظار من خلال مسلسلي "الأخ الكبير" و"علامة استفهام" الذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي.

"الأخ الكبير"، ينتمي هو الآخر لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور.