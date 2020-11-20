"الأرز": إلغاء القيمة المضافة على السلع الاستراتيجية يتعلق بـ"المعبأة"

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بإعفاء مستوردي السلع الاستراتيجية من ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون، سينفذ على السلع الاستراتيجية المستوردة "المعبأة" في عبوات فقط.

وقال لـ"الوطن" إن السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها جميعها لا يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة ومنها الأرز والزيت والسكر والقمح ويتم استيرادها "سائبة" ويتم تعبئتها محليا، وأشار إلى أن هذا القرار يتيح الفرصة لدخول أصناف وأنواع عديدة من السلع المعبأة بماركات عالمية مختلفة الدخول إلى البلاد.

وفى السياق نفسه قال إن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لمواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية وخاصة المواد والسلع الغذائية.

ورصد "شحاتة" استقرار أسعار الفول البلدى لمدة 4 شهور ليباع بأسعار تتراوح ما بين 7 جنيهات و9 جنيهات للمستورد و12 للبلدي، مع ارتفاع العدس بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% ليباع بـ 12.5 و13.5 مقابل 11.5 و12.5 جنيه للكيلو.

وقال إن الحمص "مستقر" ويباع بأسعار تبدأ من 16 جنيها والأرز "مرتفع" يباع بأسعار تتراوح بين 5.5 و6.5 جنيهات للأرز رفيع الحبةو6 لـ7 للأرز عريض الحبة.

وقال شحاتة إنّ الفول المستورد شهد استقرارا نتيجة توافر المعروض، والعدس ارتفع نتيجة زيادة الطلب العالمى ومن جانب المواطنين نتيجة دخول الشتاء، أما الأرز جاء ارتفاعه بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار وتعطل عمليات الحصاد فى القرى والنجوع وعمليات النقل.

وأكد شحاتة أن زيادة الإنتاج العالمي من البقوليات، ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي ليصل إلى 8 أشهر، وبزيادة التعاقدات سيرتفع المخزون الاستراتيجي للبلاد ليكفي سنة كاملة، كما أن زيادة الإنتاج العالمي والمحلي من الفول ساهم في استقرار الأسعار محليا.

وأوضح ، أنّ محصول الفول البلدي هذا العام كانت إنتاجيته أفضل من الأعوام السابقة، وخاصة العام الماضي، بنسبة زيادة 40%، حيث جرى زراعة 120 ألف فدان موسم شتوي 2019 مقابل 87 ألف فدان الموسم السابق، ونظرا لغلق المطاعم والمحال خلال موسم الحصاد بسبب جائحة كورونا، فما زال أغلب المحصول البلدي مخزن، وقد يكون ما زال لدى المزارع، إذ صدر القرار أول مرة قبل الحصاد، ما أثر بالسلب على تداول المحصول، إضافة إلى ما جرى استيراده منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، مؤكدا أنّ معدل الاستهلاك المثبت في الدولة من إحصائيات، تفيد بأنّ استهلاكنا نحو 60 ألف طن شهريا.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لإعفاء مستوردي السلع الاستراتيجية من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون.

وتشمل التعديلات، إذا ما تم إقرارها من مجلس النواب، إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها.