السجيني: محلية النواب تجتمع قريبا لمناقشة قرار مواعيد فتح وغلق المحال

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد عقد اجتماع خلال الفترة القادمة لمناقشة القرارات الجديدة التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية بشأن تنظيم قواعد فتح وإغلاق المحلات والمطاعم والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وقال فى تصريحات لـ"الوطن" إن مواعيد الفتح والإغلاق للمحلات العامة تعكس تطبيقا حقيقيا لقانون المحال العامة، الذي أصدره البرلمان في الفصل التشريعي الأول، حيث يعالج به حالة الفوضى والغياب الرقابي على الأنشطة العاملة.

وأشار السجيني إلى أن القرار الصادر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يحدد مواعيد الفتح والغلق لنحو 300 نشاط تجاري وصناعي، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يتم تحديد مواعيد للفتح والإغلاق لفصل الصيف والشتاء، وهو أمر معتاد فى جميع دول العالم.

وأوضح أن لديه بعض الملاحظات على هذا القرار، أبرزها مواعيد فتح وإغلاق الورش الحرفية والمحدد لها بموجب القرار من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، مبينا أن هذة المواعيد تحتاج نظرة، ولاسيما في ظل صعوبة فتح المحلات الموجودة داخل الحيز السكني.

وقال إن هذة الملاحظة تنطبق كذلك على محلات البازارات، حيث يمكن تطبيق المواعيد المعلن عنها فى الأماكن السياحية فقط.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوي، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفا والعاشرة مساءً شتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا والساعة الحادية عشر مساءً شتاء .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفا والساعة السادسة مساءً شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.