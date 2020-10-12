محافظ المنوفية يلتقي ممثل وزارة التنمية المحلية لمتابعة مشروعات الرصف 

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إبراهيم السعدني مستشار قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ضمن خطة محافظة المنوفية للإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، وحضر اللقاء اللواء علاء رشاد، السكرتير العام ووسام مراد، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة.

تأتي الزيارة فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية لمراجعة الطرق المخطط تنفيذها فى ضوء المحاور والطرق الرئيسية الجاري تنفيذها وبما يحقق الصالح العام للدولة.

وشهد اللقاء وضع برنامج زمني ميداني لمتابعة مشروعات الرصف بمراكز السادات وبركة السبع وقويسنا وشبين الكوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة، فضلاً عن تذليل العقبات التى تواجه التنفيذ لضمان سرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع، ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.