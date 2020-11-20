محمد رجب قبل عرض "ضربة معلم": توكلنا على الله

أعلن الفنان محمد رجب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انطلاق مسلسلة "ضربة معلم" مساء الغد.

ونشر رجب البوستر الرسمي للمسلسل، معلقا عليه: "توكلنا على الله السبت 21 نوفمبر 8 مساءً على CBC".

وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وتقررعرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، وإنعام سالوسة، ومحمد نجاتي، ومحمد عز، ومحسن منصور، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح.

وسعت شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل إلى استغلال نجاح الثلاثي محمد رجب وأحمد عبدالفتاح وإسماعيل فاروق في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، أملاً في تكرار حالة النجاح في مسلسلهم الجديد.

وتدور أحداث "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

مسلسل "الأخ الكبير" من بطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محسن منصور، أشرف زكي، حمادة بركات، محمود حجازي، ايهاب فهمي، محمد عز، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، عمرو رجب وغيرهم من النجو.المسلسل من إنتاج شركة "سينرچي" للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.