وزير الزراعة يفتتح تطوير مركز التدريب بـ"بحوث الصحراء" في مطروح

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أعمال تطوير مركز التدريب بمركز بحوث الصحراء بمطروح وتفقد قاعات وورش التدريب ،وكذلك مشاتل الزيتون والتى بها 150 ألف شتلة يتم توزيعها على المزارعين مجانا وفقا للضوابط والمعايير، يتم توزيعها من خلال 4 وحدات لمركز بحوث الصحراء بمطروح.

ووزر الزراعة ومحافظ مطروح بتوزيع 3600 شيكارة تقاوى شعير بنحو 140 طنا على 2000 مزارع بتكلفة نحو نصف مليون جنيه تم توزيعها مجانا على المزارعين وفقا لمعايير التوزيع كما تم مشاهدة طلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية وتوزيع شهادات تقدير على الطلاب المتميزين منهم بالصفين الأول والثانى.

وأكد وزير الزراعة على جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مع الاهتمام بتمية الساحل الشمالى الغربى ومحافظة مطروح وسيوة، مع الإعداد لبدء مشروعات التعاون مع منظمة الايفاد بنحو 1,300 مليار جنيه لإقامة مشروعات زراعية خاصة بالمناطق الرعوية والصحراوية وتحقيق تنمية اجتماعية من خلال إقامة المزيد من الآبار والسدود وخزانات المياه و15 مدرسة و3 مدارس فنية وزيادة المساحات الزراعية بنحو 90 ألف فدان ومجموعة طرق بأطوال نحو 250 كم، مع تقبل كافة المقترحات والأبحاث العلمية التى تهدف لتحقيق التنمية لأهالى مطروح وحل المشكلات.

وقال محافظ مطروح إننا مستمرون فى تقديم الدعم للمزارعين والمرأة المعيلة، مشيرا إلى دعم مزارعى سيوة بـ3 ملايين جنيه سنويا، وكذلك إنشاء آبار نشو بتكلفة 10 ملايين جنيه بدعم من المحافظة، مشيرا إلى التنسيق مع منظمة إيفاد لتحقيق التنمية المستدامة مع دراسة مقترح توزيع 5 آلاف فدان على طلاب كلية الزراعة ومدرسة الزراعة المطرية، كذلك جارى إعداد الدراسات للاستفادة من مياه الأمطار وإدخالها مع المشروعات المخططة بمنحة الإيفاد.