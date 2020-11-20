الريف المصري: تسليم أراض جديدة لمنتفعي مشروع الـ1.5 مليون فدان بسيوة

قام اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بتسليم مرحلة ثانية من أراضي الريف المصري الجديد بواحة سيوة، للمنتفعين بها، وذلك بإجمالي مساحة 7800 فدان.

كما شهد افتتاح بئرٍ عميق بأرض أحد عملاء شركة تنمية الريف المصري الجديد والمنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة أبو شروف سيوة، حيث جرى تنفيذ البئر خلال ستة أسابيع بعمق 1050 مترا، بسعة صرف 500 متر مكعب/ساعة، وبدرجة ملوحة 200 جزء في المليون، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتابع عبدالوهاب، تجربة إحدى الشركات في الاعتماد على استخدامات أنظمة الري الحديثة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في مختلف مناحي الاستزراع والاستصلاح.

كما اطلع على تجربة زراعة نبات البونيكام في سيوة، والذي يعد علفاً بديلاً للبرسيم ويعمل على ترشيد مياه الري.

ويعد البونيكام، واحداً من المحاصيل الاستراتيجية، حيث يصنَّف من أفضل الأعلاف الخضراء للماعز والأغنام والأبقار وغيرها من الحيوانات، كما يعتبر البونيكام نباتاً معمراً يستمر في الأرض حتى 10 سنوات، ويتحمل ملوحة حتى 12 ألف جزء في المليون، وتجود زراعته في كافة أنواع الأراضي وبنظام الري بالرش والتنقيط، ويمكن زراعته أيضاً بنظام الري بالغمر.

وأكد رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، على هامش زيارته اليوم، لسيوة، عزم الشركة على الإسهام فى تحقيق العديد من صور التنمية المستدامة بواحة سيوة، وفق توجهات القيادة السياسية من أجل إعداد وتنفيذ مخططٍ شاملٍ لتنمية سيوة وتحقيق الرؤية الحضارية لمستقبل الواحة، ووفق رؤية وأهداف الشركة نحو خلق ريف مصري جديد، يتيح المزيد من فرص العمل والتشغيل والخبرات لأبناء سيوة، ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضي.