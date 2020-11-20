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محمود مسلم

روسيا: إنتاج 50 ألف جرعة من لقاح "إيبي فاك كورونا" قبل نهاية 2020

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أ.ش.أ
04:02 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، أن مركز "فيكتور" الروسي سينتج قبل نهاية العام الجاري 50 ألف جرعة من لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة الروسية في بيان اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إنتاج 15 ألف جرعة من هذا اللقاح، وهناك خطة للبدء بعمليات تطعيم المواطنين الروس بلقاح "إيبي فاك كورونا" على نطاق واسع في عام 2021، وفي نهاية العام الحالي، سيتم طرح كميات صغيرة من هذا اللقاح للتداول.

يذكر أنه جرى تسجيل هذا اللقاح الروسي ضد كورونا رسميا في أكتوبر الماضي، حينذاك أكدت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، أن لقاح "إيبي فاك كورونا" اجتاز معايير الهيئة بنجاح وحصل على موافقتها.

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