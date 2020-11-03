صور.. إلهام شاهين تهنئ درة بزفافها: ربنا يسعدك ويفرح قلبك

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة التونسية درة من حفل زفافها الذي أقيم أمس على رجل الأعمال هاني سعد.

وكتبت "شاهين"، قائلة: "ألف مبروك للعروسه الجميلة درة.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك حبيبتي".

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الفنانة درة ورجل الأعمال هاني سعد

واحتفلت منذ ساعات الفنانة التونسية درة بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد فى مدينة الجونة بعيدًا عن أعين الإعلام، واقتصر الحفل على أصدقائها.

ترصد "الوطن" فى هذا التقرير المعلومات الكاملة عن حفل الزفاف الذى أقيم على مدار 3 ساعات.

الإعلان عن الزفاف

أعلنت درة عن زفافها من خلال صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، قائلة "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرًا، وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".

ضيوف الحفل

أبرز الحاضرين آسر ياسين وإلهام شاهين وخالد الصاوي وكاملة أبو ذكري وبشرى وخطيبها، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وشريف رمزي والفنانة يسرا والفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير.

موقع الحفل

أقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو فندق خاص لمالك المدينة سميح ساويرس، كما أنه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ "VIP"، حيث لا يتم الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية، حيث جميع غرف الفندق عبارة عن سويت وشقق فندقية، كما لا يتضمن ريسبشن كبيرا كالعادة فى باقي الفنادق.

وكان الفندق خلال فترة مهرجان الجونة، السكن الرئيسي لنجيب ساويرس وسميح ساويرس، بالإضافة للنجوم الهامة أمثال عمرو دياب، ومن قبل عادل إمام وهند صبري وأحيانًا الفنانة يسرا.

لقطات الحفل

دخل الفنان آسر ياسين فى وصلة رقص مع درة وهاني على نغمات أغنية مليونير الشهيرة، في حين دخل الفنان خالد الصاوي معهم أيضا في الرقص على نغمات أغنية "تعالى" للمطرب رامي صبري.