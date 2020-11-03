6 مشاهد من حفل زفاف درة وهاني سعد: 3 فساتين وبكاء وحضور الثنائيات

بعد انتشار عدّة أخبار بشأن ارتباط درة بالمهندس هاني سعد، فاجأت الفنانة جمهورها بعقد قرانها وحفل زفافها أمس بالجونة، وذلك بعد انتهاء فعاليات المهرجان بدورته الرابعة، وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الفن.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور حفل زفاف دُرة وهاني سعد، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، وأحمد السقا، وشريف رمزي، وجومانا مراد، وتامر حبيب، وكندة علوش، وآسر ياسين، وبشرى، وهند عبد الحليم، وأروى جودة وغيرهم.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأحداث التي شهدها حفل الزفاف:

1- ظهرت درة بـ3 فساتين مختلفة خلال حفل الزفاف، كما دخلت لساحة حفل الزفاف على أغنية "طُلي بالأبيض" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وسط تصفيق من الجمهور.

2- حرص على حضور حفل الزفاف ثنائيات من الوسط الفني، أبرزهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وكندة علوش وزوجها الفنان عمرويوسف، وبشري وخطيبها، هند عبد الحليم وزوجها .

3- دخلت درة في حالة من البكاء خلال رقصها مع زوجها علي أغنية "خدني بين إيديك" للفنان حميد الشاعري.

4- قام الفنان خالد الصاوي بـ"ترقية" العروسين من الحسد خلال الفرح، وشاركهما أحد الرقصات .

5- ظهرت المخرجة كاملة أبو ذكري للمرة الأولي خلال الفرح، بعد أزمتها الأخيرة بسبب منشورها عن "غرور" بعض أبطال "100 وش" .

6- ظهرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة للمرة الأولي بعد انفصالها عن خطيبها السابق.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها مساء الاثنين، كتبت دُرة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".