التنمية المحلية: استمرار الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة.

وفي سياق متصل، تابعت غرفة عمليات التنمية المحلية، جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية، في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية.

وطالب شعراوي بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة، وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية، بنطاق المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات بها، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

من ناحية أخرى، أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن أعمال الإحلال والتجديد التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بشركة الصرف، بلغت قيمتها التقديرية 900 مليون جنيه، تشمل محطات المعالجة بقيمة 293 مليون جنيه، ومحطات الرفع الكبرى بقيمة 203 ملايين جنيه، محطات الرفع الصغرى بقيمة 45 مليون جنيه، خطوط الطرد بقيمة 120 مليون جنيه، شبكات الانحدار بقيمة 238 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحديث معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة بقيمة 230 مليون بتدعيمها بالكباشات، شفاطات النافورى، لودر، وبدالات، سيارات قلاب، أوناش.

وتابع أن أحد المحاور المهمة لعمل الشركة المشروعات القومية بتحويلات المرافق الخاصة بمترو الأنفاق الخط الرابع "محطة الروضة"، تحويلات مترو الأنفاق الخط الثالث "محطات الزمالك وناصر"، ومحاور تطوير الطرق، ومشروعات هيئة الطرق والكباري.

وأضاف أنه تم إنشاء 500 بالوعة أمطار بمحاور "جسر السويس- جوزيف تيتو– كوبرى العروبة– كورنيش النيل–الاوتوستراد– شارع الصاعقة، شامل خطوط انحدار من 6 بوصة إلى 15 بوصة بطول 12.5 كم بقيمة 83 مليون جنيه"، مشروع تحسين الصرف الصحى بالأوتوستراد بمدينة نصر لاستقبال مياه الأمطار بإنشاء خط 1200 مم بالأنفاق بطول 3 آلاف متر بقيمة 160 مليون جنيه، وتنفيذ حل عاجل لتحسين صرف صحى بمنطقة المنصة والنصب التذكاري بمحطة رفع بطاقة 6500 م3/ يوميا، وخط طرد قطر 250 مم بطول 1500 م بقيمة 5.5 مليون جنيه.