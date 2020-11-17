التنمية المحلية: المباني غير الملتزمة بطلاء واجهاتها لن يدخل لها مرافق

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء المحافظات من طلاء 123 ألفاً و469 مبنى وعمارات سكنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظات في طلاء واجهات المباني خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن.

وقال إن المبانى التي تم طلاء واجهاتها ظهرت بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية بمناطق كثيرة بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على التنسيق الحضاري والجمالي والهوية البصرية للمباني خاصة في عواصم المحافظات.

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن جهود محافظات لاستكمال أعمال طلاء المبانى والعمارات السكنية إلى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفاً و551 مبنى، والدقهلية 24 ألفاً و788 مبنى، والأقصر 5613 مبنى، والقاهرة 3468 مبنى، وبني سويف 3005 مبانى، والشرقية 2473 مبنى.

وأكد شعراوى، عدم إدخال المرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت لم يتم طلاء واجهاتها بالألوان التي تحددها كل محافظة، موضحاً أنه تم تحديد الألوان المناسبة لكل مدينة ومركز وحي في كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعماري لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

وأشار شعراوى إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة المواطنين في عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف التي تسعى الدولة لتنفيذه، وهو استعادة الشكل الجمالي للمدن المصرية، موجهاً الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية في بعض المحافظات وتعميمها في محافظات أخرى.

وأضاف شعراوى، أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، مؤكدا قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً لقيام أصحاب المباني من الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياة عن المباني التي لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها.