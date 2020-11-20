رواد 2030 تشارك بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 في يومه الأول

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 التابع لها بفعاليات اليوم الأول من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع يعمل على دعم ريادة الأعمال بخروج الطاقات الإبداعية لدى الشباب ومساعدتهم على خلق وظائف وفرص عمل لهم ولزملائهم ليساهموا في خفض معدلات البطالة.

وأوضحت أن مشروع رواد 2030 عمل على 3 محاور رئيسة أهمها محور التعليم، لافتة إلى ماجستير رواد الأعمال مع جامعة كامبريدج وعددًا من الدبلومات التي عقدها المشروع مع جامعتي الأمريكية والألمانية، مؤكدة أن المشروع دائمًا ما يبحث عن شركاء التعليم الناجحين، موضحة أن شراكات حاضنات الأعمال التي عقدها المشروع تم البحث فيها عن جهات تدعم ريادة الأعمال ومدركة مفاهيم ريادة الأعمال كافة ولديها القدرة لإحداث طفرة في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت خليل إلى إنشاء 9 حاضنات أعمال منهم حاضنة أعمال في مجال السياحة بالتعاون مع الأكاديمية البحرية وبالتنسيق مع وزارة السياحة وأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعدد من الحاضنات في الجامعات المصرية المختلفة فضلًا عن حاضنة مصرية أفريقية إلكترونية أون لاين، كما لفتت خليل إلى حملة ابدأ مستقبلك التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تم إطلاقها على مستوى المدارس والجامعات في إطار نشر التوعية، موضحة أن المشروع ركز على التعليم العالي نظرًا لمساهمته في معدلات البطالة.

كما أشارت إلى إطلاق حملة ابدأ مستقبلك على مستوى الجامعات حيث تم تنفيذها في أكثر من 20 جامعة، متابعة أن جائحة كوفيد 19 خلقت فرصة للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتنسيق من خلال نوادي ريادة الأعمال لتجميع أكبر عدد من الطلاب في الجامعات لتنفيذ الحملة بما يعكس اهتمام المشروع بالشراكة بين الجهات لنتائج أفضل.

وأوضحت خليل أن أحد اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتعلق بالتنسيق بين الجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال ودعم المنظومة حتي يتم خلق مشاركة حقيقية وانعكاس علي التنمية الاقتصادية، متابعة أن من أبرز المبادرات التي قامت بها الوزارة ومشروع رواد 2030 تتمثل في إطلاق رواد ميتر والذي يعد بمثابة نقلة حقيقية في فكرة المعلومات والبيانات المتاحة عن ريادة الأعمال في مصر.

وأعلنت خليل إطلاق أول إصدار لمؤشرات ريادة الأعمال في مصر بنهاية العام الحالي، والذي يتضمن عددًا من المؤشرات المهمة منها وصول عدد الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل في آخر 10 سنين في مصر إلى 402 شركة بقيمة تمويل بلغت 3 مليارات جنيه مصري، 60% من تلك التمويلات منذ عام 2017 وحتى 2020، فضلًا عن ارتفاع عدد الشركات التي تجذب استثمارات خارجية بمعدل 35% كل عام، مشيرة إلى التقرير الصادر بأن مصر احتلت العدد الأكبر من جولات التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 25% من الإجمالي العام عام 2019، متابعة أن تلك الإصدار الأول سيتضمن المؤشرات التي تهم صناع القرار ورواد الأعمال والجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال والمنظومة ككل.

ولفتت خليل إلى آخر إحصائيات رواد ميتر، موضحة أن استقبال عدد كبير من الشركات الناشئة للتمويل من خارج مصر يعكس الثقة في الأفكار والمنظومة التي تساعد تلك الأفكار على التطوير لتصبح شركات، متابعة أن جامعة الإسكندرية حصلت العام الماضي على جائزة أفضل قصة نجاح على مستوى أوروبا ودول الجوار في حفل عظيم وصلت فيه مصر للنهائيات بما يثبت أن خروج قصص النجاح للعالمية يسهم في إثبات وجودها.

وأشارت الدكتورة غادة خليل إلى آخر تقرير صادر عن مجلة فوربس والذي استعرض 4 شركات من أفضل 50 شركة يتم الاستثمار فيها من خارج مصر لتكن إحدى تلك الشركات من رواد 2030، متابعة أن هناك أكثر من شركة في التقرير ذاته هي شركات مصرية تم إنشاؤها في دولة الإمارات، مؤكدة أن الأفكار جيدة جدًا عندما تجد بيئة مناسبة تحقق نجاحًا كبيرًا.