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الأخوة الإنسانية.. تغريدة مشتركة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لأول مرة

الطيب: الأديان بريئة من مظاهر العنف والتمييز والكراهية

كتب:

سعيد حجازي
05:40 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

نشر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولوكية، اليوم الجمعة، منشورا مشتركا على حساباتهما على فيس بوك وتويتر، بعدة لغات، بشأن استكمال طريقهما في ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

وكتب الإمام الأكبر، عبر فيس بوك تويتر: "سعدتُ بالحديث هاتفيًّا أمس، مع أخي البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، حول الأوضاع الراهنة، وأهمية المضي في دعمنا المشترك لمشروع الأخوة الإنسانية كحلٍّ للقضاء على مظاهر العنف والتمييز والكراهية التي تُرتكب باسم الأديان، والأديانُ بريئةٌ من كل ذلك".

كما كتب البابا فرنسيس: "أسعدني التحدث عبر الهاتف أمس، مع أخي أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، نعيد التأكيد مجدّدًا على دعمنا للأخوة الإنسانية كحل للقضاء على العنف والتمييز والكراهية باسم الدين، ولا علاقة للأديان بهذه الأمور".

كما قامت الصفحات الرسمية على تويتر، لأول مرة، بالإشارة إلى الرمز الديني الآخر، وهو ما يعد كسرا لقواعد البروتوكولات المتبعة في التعامل مع حسابات البابا فرنسيس، والإمام الطيب، على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى علاقة الصداقة الحقيقية والعميقة التي تربط بين الرمزين، والتي تجاوزت الحدود الشكلية والدبلوماسية، منذ توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، في فبراير من العام قبل الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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