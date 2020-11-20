مرشح يوقع على تعهد لتنفيذ طلبات أهالي طلخا: "شيلوني وأنا أشيل"

كثف مرشحو الإعادة لمجلس النواب في محافظة الدقهلية من تحركاتهم مع بدء حملة الدعاية للانتخابات، وبدأت التحالفات وحملات التأييد في الظهور خاصة من قرى المرشحين الخاسرين والذين انضموا لتأييد من تمكنوا من الوصول للإعادة.

ووقع الدكتور رضا عبد الله غازي، المرشح في جولة الإعادة بدائرة طلخا، تعهدا على تحقيق مطالب أهالي مدينة طلخا في حالة فوزه، وذلك في مقر المرشح الخاسر محمد هبالة، والذي قال "كل اللي كان نفسي أعمله لأهل طلخا هو هيعمله، وطلبت منه أن يوقع على تعهد بذلك، ولم يتردد هو تعهد أمام أهل الدائرة وسند غير قانوني لكنه مسئول أمام أهل الدائرة على تحقيقه".

ووقف المرشح رضا عبد الله غازي، أمام عدد من الحضور يقرأ ما تعهد به، ومنه الانتهاء من تجديد مستشفى طلخا، وإقامة سوق مطور على ترعة الساحل، وتوصيل الغاز للبيوت المحرومة منه، وغيرها من المطالب ثم وقع عليها أمام الحضور.

وأكد المرشح أن مهمته إسعاد الناس وليس مساعدتهم فقط، مبينا أنه قادر على التحمل، قائلا: "شيلوني وأنا أشيل".

وفي دائرة طلخا أيضا، عقد المرشح بجولة الإعادة السيد الخضر جوهر، مؤتمر انتخابي، في قرية بطره، وهي قرية أحد المرشحين الخاسرين والذي خاض معركة قوية، وأكد "الخضر" خلاله أنه ابن لأهل الدائرة بالكامل ولا يوجد من يقول إنه ابن نبروه أو ابن طلخا، والجميع أبناء دائرة واحدة نسعي لتحقيق مصالحها، معلنا أنه لم يتحالف مع أي مرشح حتى الآن، وأن جميع المرشحين يكن لهم كل الاحترام والتقدير.

وتجرى الإعادة في الدائرة الرابعة دائرة طلخا وتضم مركزي" طلخا ونبروه" يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، على مقعدين بمجلس النواب، ويتنافس فيها 4 مرشحين وهم: رضا عبد الله غازي، ووليد شوقي شاكر، والسيد الخضر جوهر، وبسام منصور فليفل.