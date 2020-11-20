عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي، وكذلك بعض القضايا الأفريقية، وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأفريقية.

وقد اعرب الرئيس رامافوزا، عن حرصه على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الأفريقي المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، تطلع مصر، لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا، في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في الدفع قدماً بقاطرة التنمية بالقارة الأفريقية.