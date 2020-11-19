تورتة بصورة الرئيس.. نزلاء فنادق الغردقة يحتفلون بعيد ميلاد "السيسي"

احتفل نزلاء الفنادق السياحية، مصريين وأجانب، بعيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتورتة طولها 3 أمتار تحمل صورة الرئيس وعلم مصر على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع التورتة وسط حالة من البهجة والسعادة.

وكشف "حسني شوقي" مسؤل بمجموعة فنادق سياحية في الغردقة، إن إدارة الفنادق أعدت تورتة كبيرة طولها 3 أمتار تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلم مصر للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بمشاركة النزلاء، مصريين وأجانب، على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية وسط تفاعل وسعادة الحاضرين من السائحين الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم وتقديم التهنئة بعيد ميلاد الرئيس.

وتفاعل المصريون مع الأغاني الوطنية، "تسلم الأيادي وبشرة خير" وأطلقت السيدات الزغاريد في جو من البهجة، كما شارك عدد من العاملين بالفنادق والقطاع السياحي احتفالات رواد الفنادق بعيد الميلاد السادس والستين للرئيس السيسي، معبرين عن امتنانهم باهتمام الرئيس بقطاع السياحة.

واستقبلت الفنادق السياحية بالغردقة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا، طبقاً للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها رئاسة الوزراء بنسبة تشغيل ٥٠ % من الطاقة الاستيعابية المسموح بها لإعادة التشغيل.

جدير بالذكر أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ولد في 19 نوفمبر عام 1954 بحي الجمالية في القاهرة، واحتفل الآلاف من محبي السيسي بتقديم عبارات التهنئة للرئيس في عيد ميلاده عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتصدر عيد ميلاد الرئيس موقع تويتر.