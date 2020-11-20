طوارئ في "الصحة" استعدادا للشتاء: توفير الأدوية وتطبيق إجراءات الكشف والعزل

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك خطة أعدتها الوزارة لمواجهة فصل الشتاء، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.

وكشف المصدر عن ملامح الخطة التي تهدف منع حدوث تفشيات وبائية لبعض الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، والحد من حدوث أمراض الجهاز التنفسي، مثل الحصبة والنكاف والإنفلونزا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنّ الخطة تعتمد على الترصد الدقيق للأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المرضية، طبقا للتعريف الخاص بكل مرض والإبلاغ السريع عنه، والتطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، مع إعطاء أولوية للحصبة والنكاف، وتوفير أدوية الطوارئ وسرعة التعامل مع أي تفشيات وبائية.

وأوضح أنّ الخطة تتضمن التثقيف الصحي إعلاميا وبمشاركة مجتمعية، فضلا عن رفع درجة استعدادات المنشآت الصحية ومراجعة معايير الجودة، والتركيز على البعد البيئي، خاصة في المعامل ومستشفيات الحميات، مؤكدا أنّ نجاح الخطة يتمثل في اتخاذ عدة إجراءات، بينها متابعة المخالطين للمصابين بالأمراض المعدية، وإبلاغ الغرفة الوقائية على مستوى الإدارات والمحافظات.

وأكد المصدر أنّ الخطة تتضمن تدريب العاملين على مستوى الإدارات الصحية على أعمال الترصد الوبائي لأمراض الشتاء، وكيفية الاستعداد لمواجهة التفشيات الوبائية، برفع درجة الاستعداد في المعامل المركزية والفرعية بالمحافظات، وتزويدها بالكيماويات والكواشف اللازمة للتشخيص المبدئي والتأكيدي لأمراض الشتاء.

وأوضح المصدر أنّ هذا الشتاء له طبيعة خاصة، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، فهناك حالة من التأهب والاستعدادت الخاصة بالمستشفيات من توفير المستلزمات الطبية، والأدوية، وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش، وتوفير التحاليل المعملية اللازمة، وتحديث بروتوكولات العلاج الطبي باستمرار.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر ت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و 6508 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف