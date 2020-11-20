الصحة تحدد 4 حالات للتوجه للحميات أو الاتصال بالخط الساخن لكورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض فيروس كورونا تتشابه كثيرا مع أعراض الأنفلونزا العادية والبرد، مثل الكحة والسخونية وضيق التنفس.

وتابعت الوزارة في إنفوجراف لها "إمتى أكلم الخط الساخن أو أروح أحد مستشفيات الحميات؟.. لو كنت مخالطا لحالة إيجابية لتحليل فيروس كورونا، وظهرت عليك أعراض: الكحة وضيق التنفس خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، ولو كنت راجع من الخارج خلال الـ14 يوما الماضية، خصوصا لو منتشر فيها الفيروس وظهرت عليك الأعراض".

وأضافت: "عليك الذهاب إلى المستشفى إذا كنت أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي جرى اكتشاف وجود حالات إيجابية لتحليل فيروس كورونا، وظهرت عليك الأعراض، ولو كنت أحد العاملين في السياحة والسفر، خصوصا في إحدى المنشآت السياحية التي جرى اكتشاف وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر، بفيروس كورونا المستجد، هو 111955 حالة، من ضمنهم 101564 حالة جرى شفاؤها، و6508 حالات وفاة.