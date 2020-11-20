أحمد فايق: لقاح "فايزر" يتفوق على "موديرنا" في انخفاض الآثار الجانبية

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الحديث عن فيروس كورونا في وسائل الإعلام قد يستمر في العالم كله لشهور وسنين.

وعقد "فايق" مقارنة بين لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الجمعة، موضحا أن المشكلة الرئيسية في لقاح "فايزر" هي ضرورة نقله عبر ظروف خاصة في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر، بالإضافة إلى أن الثلاجة الواحدة التي تنقل عددا معينا من الجرعات قيمتها 15 ألف دولار، وهذا ما جعل "موديرنا" يتقدم ويصبح الحديث عنه أكثر من "فايزر".

وأشار إلى أن "موديرنا" يمكن نقله عند 20 درجة مئوية تحت الصفر، موضحا أن هذه الأمور توضع في اعتبارات الدول التي سوف تشتري اللقاح، بالإضافة إلى أن هناك مقارنة حاليا بين الآثار الجانبية لهما، واكتشفوا أن الآثار الجانبية لـ"موديرنا" أكثر من لقاح "فايزر"، وهذا يعطي ميزة أفضل للأخير، حيث إن الآثار الجانبية تتمثل في الصداع والإجهاد، والإحساس بالأرق.

وأكد أن شحنة "فايزر" تحتوي من 200 إلى 1000 عبوة، وفترة تخزينه تمتد لمدة أسبوعين تقريبا، أما "موديرنا" فيمكن نقله في الثلاجات العادية، ويستمر فيها لمدة 30 يوما.

ولفت إلى أن عقار "فايزر" جرى اختباره على عدد كبير من الذين خضعوا للفحوص والاختبارات السريرية، وهذا يعطي ميزة أفضل لـ"فايزر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر، بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة جرى شفاؤها، و6508 حالات وفاة.