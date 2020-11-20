تاج الدين: تسجيل الطوارئ يختصر مدة اعتماد لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن لقاحات كورونا ستحصل على تسجيل طوارئ عند نجاح تجاربها، بدلًا من أن تستغرق فترة زمنية أطول، بسبب طبيعة الوباء الذي أصاب العالم كله.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أنه لم ينشر في أي مجلة علمية حتى الآن، أي تفاصيل نهائية ودقيقة بشأن لقاحات كورونا: "كل ما لدينا في هذا الصدد تحليل إحصائي من الشركات المنتجة للقاحات، وننتظر النشر العلمي".

وتابع: "نعمل على الحد من انتشار المرض ومضاعفاته، ونضمن وجود آلية قادرة على التعامل مع الإصابات، ولا توجد أي لقاحات متاحة، وحتى عندما يطرح بشكل تجاري فإننا سنكون في حاجة إلى عدة شهور لكي يطرح لعدد كافٍ من الناس، والكميات التي يجري الحديث عنها قليلة جدًا حتى الآن".

وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لأنها مضمونة، كما أن اللقاح سيكون مهما جدًا في مكافحة فيروس كورونا، لكن نسبة الفعالية والتعامل مع المرض ستحتاج إلى دراسة بشكل أكبر، وذلك للنظر أيضًا في قوة المناعة التي يكونها اللقاح.

ولفت إلى أن اللقاحات منها ما يمنح الجسم مناعة كاملة، وهناك لقاحات أخرى تمنح الجسم نوعًا من المناعة الجزئية لمنع مضاعفات كثيرة لكن مناعته لا تحمي الجسم بنسبة 100% مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية.