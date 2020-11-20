طبيب باطنة بأمريكا: سنتخلص من "إجراءات كورونا" بعد تحصين 70% من البشر

كشف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الأمراض الباطنية بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن أمريكا تواجه حاليا وجود موجة ثالثة لكورونا المستجد كوفيد 19، من حيث زيادة أعداد المصابين بالمرض منذ بدء الأزمة، مضيفا أن الولايات المتحدة سجلت أمس 170 ألف إصابة جديدة بكورونا.

وأشار خضر في حواره مع لـ"الوطن"، لافتا إلى أن معظم الدول تواجه الموجة الثانية بخلاف الولايات المتحدة ككل، لافتا إلى أن الولايات الشرقية بأمريكا كانت بها الموجة الأولى واستطاعوا السيطرة على الأرقام، بخلاف باقي الولايات التي لم تتخذ احتياطتها وبالتالي بدأت الأعداد في التزايد في شهري يونيو ويوليو الماضي في الموجة الثانية، وحاليا تواجه الولايات زيادة كبيرة في الأعداد نظرا لكون المناخ الشتوي بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض التي أدت إلى قدوم الموجة الثالثة، وبالتالي زادت الإعداد والدخول إلى الموجة الثالثة.

وإلى نص الحوار..

* كيف تتعامل أمريكا مع أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19" الموجة الثانية، من حيث الإغلاق والفتح للمصالح الحكومية والخاصة؟

أمريكا تتعامل الفترة الحالية مع الأزمة بإجراءات احترازية مشددة، خاصة بعد تزايد أعداد المصابين، حيث بدأت الولايات في تطبيق إجراءات جديدة للعزل السريع، ففي نييويورك بدأت الإجراءات بغلق المدارس وتعليقها وتحويل نظام الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، بالإضافة إلى غلق عدد من المطاعم وكذلك تقليل التجمعات، من أجل تقليل انتشار الوباء خاصة الفترة المقبلة المتعلقة بالأعياد.

* وماذا عن نسب الأشغال في المستشفيات من أعداد المصابين؟

الوضع في تزايد مستمر والإعداد تزيد بصورة خطيرة.

* وكم نسب الإصابات التي تم تسجيها مؤخرا؟

أمريكا سجلت أمس حوالي 170 ألف إصابة بكورونا من المصابين، ومع أن تعداد أمريكا 3% من تعداد العالم لكن، عدد الحالات والوفيات فيها حوالي 20% من الحالات المرصودة في العالم كله.

* وكم وجهة نظرك متى ستعود الحياة لطبيعتها في العالم ومواجهته لأزمة كورونا؟ بالنسبة لامريكا، فإنه يجرى العمل حاليا أخذ تصاريح اللقاحين التي تم التوصل إليهما وتحقيق نتاىج إيجابية لعم تجاوز الـ90%، وعم لقاحي "موديرنا وفايزر" من منظمة الصحة الامريكية، وبمجرد الموافقة سيتم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدء التوزيع والتحصين للمواطنين، والبداية للعاملين بالقطاع الطبي، ومن ثم العاملين في الخطوط الأولى، وبعدها المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن.

والعودة للحياة الطبيعة بعد أزمة كورونا ستكون بمجرد وصول نسبة التطعيمات للمواطنين إلى 70 % ستبدأ الحياة في العودة لطبيعتها مرة اخرى، حيث إنه كلما زادت نسبة التطعيمات ستكون فرصة مواجهة الوباء أكثر والوصول إلى مرحلة الأمان والتحصين من المرض، وهذا الأمر ينطبق على جميع الدول وليس أمريكا بمفردها.

* وكيف تواجه الولايات المتحدة الأمريكية الموجة الثانية لكورونا حاليا؟

معظم الدول تواجه الموجة الثانية حاليا، بخلاف الولايات المتحدة ككل التي أصبحت تواجه الموجة الثالثة نظرا لتزايد الأعداد، فالولايات الشرقية بامريكا كانت بها الموجة الأولى واستطاعوا السيطرة على الأرقام الفترة الماضية قبل يونيو الماضي، بخلاف باقي الولايات التي لم تتخذ احتياطتها وبالتالي بدأت الأعداد في التزايد في شهري يونيو ويوليو الماضي في الموجة الثانية، وحاليا تواجه الولايات زيادة كبيرة في الإعداد نظرا لكون المناخ الشتوي بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض التي أدت إلى قدوم الموجة الثالثة وبالتالي زادت الأعداد والدخول إلى الموجة الثالثة.

*وبماذا تنصح المواطنين الفترة المقبلة خاصة في مصر لمواجهة كورونا وزيادة الأعداد؟

يجب أن نتبع جميع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها من قبل وتمثيل في غسل اليدين أولا بأول والالتزام بغطاء الوجه وارتداء الكمامات وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك حتى يتم الانتهاء من الموافقات النهائية للقاحات والبدء في عملية التطعيم ووصول نسبة المحصنين إلى 70% من تعداد المواطنين لأي دولة.