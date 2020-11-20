طبيب: كورونا مالوش كتالوج.. والناس لازم تختار بين ضيق الرزق أو ضيق التنفس

قال الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر والحساسية بطب الأزهر، إن فيروس كورونا لا يشهد موجة ثانية، ولكن منحنى إصابات الموجة الأولى ارتفع في البداية ثم انخفض ثم عاود الارتفاع من جديد، لعوامل عديدة أبرزها حلول فصلي الشتاء والخريف، متوقعا ارتفاع أعداد الإصابات الشهرين المقبلين: "مفيش حد دلوقتي إلا وله قريب أو جار أو معرفة يقول له أنا جالي كورونا، وبالتالي الحالات كتير".

وأضاف "صدقي" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أن الحالات المصابة بكورونا تشبه نزلات البرد والأنفلونزا، وبالتالي أي شخص لديه أعراض تنفسية مثل الكحة أو السعال أو ارتفاع في درجات الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق، عليه الالتزام في المنزل على الأقل 10 أيام، ويعتبر نفسه في البداية أنه مصاب بكورونا نظرا لتشابه الأعراض: "أرجوكم اللي عنده أعراض ماينزلش، وعليهم الاختيار بين ضيق الرزق أو ضيق التنفس".

ودعا "صدقي"، أطباء الصدر، بإتاحة أرقام هواتفهم للمرضى لسهولة التواصل معهم: "الفيروس ده مالهوش كتالوج، ممكن بعد يومين تلاتة يقول لي أنا ابتديت أنهج، هقول له اعمل أشعة مقطعية بسرعة، مش أول ما يجيلي شوية كحة أو برد هقول له اعمل لي أشعة مقطعية".

وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة، لافتا إلى أن أغلب الميكروبات الفيروسية والبكتيرية تزيد في فصل الشتاء، و90% من الحالات يجري علاجها داخل المنزل بما فيها الحالات الشديدة حال أن نسبة الأكسجين جيدة، ولكن إذا انخفض عن 90 مع ارتفاع معدلات ضربات القلب فيجب نقل الحالة للمستشفى في الحال.

ولفت إلى أن لقاح الأنفلونزا له وظائف محددة، وليس له علاقة بكورونا، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يؤدي تناول لقاح كورونا أو الأنفلونزا لحماية الشخص بنسبة 100% من الفيروسات، نظرا لأن تلك الفيروسات متحورة.