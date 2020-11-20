"السكك الحديدية": الانتهاء من تطوير المزلقانات مطلع 2022

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدية لم تتطور لأكثر من 40 سنة، ولكن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، أعطى أهمية كبيرة لتطوير السكك الحديدية، لأنها مرفق هام للغاية للمواطن، كما أنها تعتبر من أهم الملفات في أوليات وزراة النقل، موضحًا أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات في أوائل 2022.

وأضاف "رسلان"، في حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة "صدى البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت تطوير على مستوى جميع قطاعات السكة الحديد سواء البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة (الجرارات، العربات) أو االورش والمحطات، بالإضافة إلى العنصر البشري، وكذلك المزلقانات.

وحول تطوير المزلقانات قال رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة تعمل الأن على تطوير المزلقانات، وتطوير الأعمال المدنية للمزلقان نفسه، بعمل حارة دخول وحارة خورج وجزيرة وسطى ومطبات صناعية بالإضافة إلى غرفة لغفير المزلقان، ومثلث الرؤيا لكي يستطيع سائق القطار أن يرى المركبات التي تحيظ المزلقان لمسافة معينة.

وكشف أن عمليات التطوير مخطط لها أن تنتهي بشكل كامل في أوائل عام 2022، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف 1332 مزلقان على مستوى نظم التحكم، وتعمل أيضا على التطوير الميداني لـ 1102 مزلقان، لافتا إلى انتهاء عمليات التطوير لحوالي 720 مزلقان من ناحية التطوير الميداني، وفي نظم التحكم حوالي 475 مزلقان.

وأردف: "نعمل على تطوير نظم التحكم، حتى يعمل المزلقان بشكل آلي مع حركة سير القطار، وتعمل هذه النظم الآن بالخطوط الرئيسية مع مشروعات الإشارات، ومع الخطوط الفرعية مع مستشعر معين يرصد قدوم القطار، فيقفل البوابة بشكل آلى سريعا ومع مغادرة القطار المزلقان بمسافة كافية يفتح البوابة آليا أيضا".

وتابع: "ليس هناك تحكم بشري في هذه العملية الآن، وحتى لو غفير المزلقان أنشغل بأي شيء خارجي، فالمزلقان يفتح ويغلق البوابة اتوماتكيا بدون تدخل منه".