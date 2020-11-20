عاجل.. "حماية المستهلك" عن "خدع البلاك فرايداي": عقوبتها تصل لـ2 مليون

حذر أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، من "التخفيضات الوهمية"، فيما يُعرف باسم "الجمعة البيضاء"، أو "البلاك فرايداي".

وقال "سمير"، في تصريحات له، إن غرامة الإعلان المُضلل تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل إلى 2 مليون جنيه.

وناشد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالشراء من المنصات المحلية، والمتاجر الملتزمة بقانون حماية المستهلك.

وقال "سمير" إن العروض الوهمية أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات تنطوي على الغش والخداع للمستهلك، والتي يعاقب عليها القانون رقم 181 لسنة 2018، وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون، بغرامة تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه.

وتوجه بالشكر إلى ما وصفه بـ"السواد الأعظم" من الموردين الملتزمين بتطبيق قانون حماية المستهلك على دورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري، وخدمة المستهلكين.

وأهاب بالمستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة التخفيضات.

وطالب "سمير" المواطنين بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المضلل، عن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم 19588.

وأهاب بالمستهلكين عند شراء أي من المنتجات، الحرص على الحصول على فاتورة توثق عملية الشراء، لضمان كافة حقوقهم دون أي تكلفة إضافية.

وأوضح أن الفاتورة السليمة تشمل اسم التاجر، ورقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية، وسعر وطبيعة وكمية وخصائص السلع، وختم البائع وتوقيعه، وموعد التسلم إذا كان التسليم أجلاً، وفترة الاستبدال والاسترجاع، مضيفاً: "فاتورتك من حقك، وبتضمن حقك حتى في فترة العروض".

وأشار إلى أن الجهاز سيرسل للمواطنين رسائل توعوية على هواتفهم المحمولة عبر "SMS"، لتوعيتهم بحقوقهم، وأنه حال تعرضهم لـ"الخداع" أو وجود أي شكوى أن يتقدموا فوراً بشكوى للجهاز، سواء عبر الخط الساخن أو موقعه الإلكتروني أو عبر "الواتس أب".