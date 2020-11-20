بعد نشر "الوطن" قصته.. مدرس يروي تفاصيل لقاء طلابه بعد فراق 40 عاما

روى سلطان عدلي سلطان، مدرس الرياضيات بشبين القناطر، أو المعروف إعلاميا بـ"مستر سلطان"، تفاصيل لقائه مع طلابه السعوديين بعد سنوات من فراقهم لمدة 40 عاما، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، بعدما سلطت جريدة "الوطن" الضوء على قصته الإنسانية.

وقال "سلطان" خلال استضافته بالبرنامج: "كان مشهد عظيم لما شوفتهم، والواحد عرف إن لسة الدنيا بخير، ولكل فعل رد فعل، وكنت بشرح بقلبي ومكنتش ببخل بحاجة، وكان رد فعلهم ممتاز وعندهم كرم وعاوزين يخدموا بعنيهم، وهما أثروا فيها وأنا أثرت فيهم، ومكانش في دماغي حاجة غير الشغل بس".

وأضاف: "لما روحت السعودية واجهت بعض الصعوبات، وهم اللي ذللوا الصعوبات دي، وأنا ماشي صعبان عليا المكان لأنهم ناس طيبين، وقبل امتحانات الثانوية العامة بيومين أجمعهم عند أحد الطلاب وأقعد اشرح تاني حبا فيهم".

ولفت إلى أنه كان يتواصل مع طلابه في السعودية، ولكن زيارتهم له كانت المفاجأة بعد 26 عاما، لافتا إلى أن أي شخص مصري يعمل خارج البلاد لابد أن يعلم أنه بمثابة عنوان أو رمز لمصر، أيا كان عمله، ولابد أن يتسم بالصبر.

وقال أحد طلابه، ويدعى أحمد محمد عبدالمتعالي، أخصائي تطوير إداري، خلال اتصال عبر "زووم"، إن مدرسه "سلطان" من الأساتذة الكبار، ويعتبر مربي فاضل وأخ وأب، وله فضل كبير عليهم، وتواصل معه الفترة الماضية، لافتًا إلى أن جميع مواقفه مشرفة، وربى فيهم حب الاستطلاع والكرامة والأخلاق الحميدة، وهناك العديد من المواقف التي جمعتهم حيث كان باب بيته مفتوحا دائما لهم، ويزورهم في منطقة نائية جدا في أبها، وأحببهم في مادة الرياضيات رغم أن الاختبارات كانت صعبة.

وأوضح ممدوح سلطان، صيدلي بشركة أدوية وابن الأستاذ سلطان، أن والده مخلص للغاية ليس في عمله فقط ولكن في أعمالهم أيضا: "كنت بقوله يا بابا هاخد أجازة النهاردة من الشغل، فكان بيقولي لو هتاخدها عشان خاطري أجلها شوية عشان شغلك مايتأثرش".