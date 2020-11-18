رئيس التحرير

محمود مسلم

نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية من وزير السياحة المصري

كتب:

الوطن
02:01 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
أسامة بن أحمد نقلي

أسامة بن أحمد نقلي

تسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي من معالي وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بمناسبة مرور 118 عامًا على تأسيس متحف التحرير المصري.

وأكد السفير نقلي في كلمة بالمناسبة التي نظمها المتحف المصري، أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها حفاظًا على الموروث التاريخي.

ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار، مشيرًا إلى أن إحدى ثمار هذا التعاون هو عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي في المملكة سيقام في الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

وزير السياحة والآثار يلتقي مديري المعاهد الأجنبية بالقاهرة

وزير السياحة: تسليم 100 عملة أثرية تخص عدة دول خارجية

وزير السياحة والآثار: لا نية لغلق المواقع والمتاحف إلا في حالة واحدة

الأردن يسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا.. والفيروس يصيب وزير السياحة

مستشار وزير السياحة: مصر مستمرة في الاكتشافات الأثرية رغم كورونا