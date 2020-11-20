الأرصاد: اليوم ذروة حالة الطقس السيئة وغدا ستقل فرص تساقط الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم، كانت ذروة حالة الطقس السيئة التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية، حيث إن فرص تسافط الأمطار في محافظة القاهرة خلال الساعات المقبلة ستقل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الحالة من عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية هي فترة للتقلبات الجوية الخاصة بفصل الخريف، وفيها يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأرصاد الجوية كما نوهت عنها الهيئة منذ أيام.

وأوضح أن التنويه شمل وجود حالة من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح مرورا بالإسكندرية ورشيد وبلطيم، وتمتد حتى بورسعيد والعريش ورفح خلال الساعات القلية المقبلة، بالإضافة لمناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى.

وأكد أن الأمطار الغزيرة مستمره في التساقط بالإسكندرية، وبدأت حاليا في الانتقال ناحيه الشرق باتجاه بورسعيد والإسماعيلية والسويس، كما سقطت أمطار على مختلف مناطق القاهرة ما بين خفيفة لمتوسطة وبسببها حدثت تجمعات مياه في الطرق.

وأشار إلى أن وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري خلال الساعات المقبلة، حيث ان فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا ستظل متواجده ولكنها أقل غزارة مما حدث اليوم.

وتابع: "مفيش أمطار بكرة على القاهرة وهيستمر الوضع حتى نهاية الأسبوع بين أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية".

وكانت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد وجهت نصائح للمواطنين خلال تصريح خالص لها للوطن قالت فيه أنه ومن الهام متابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة لتجنب حوادث الطرق، كما شددت على البعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار لتجنب الصعق الكهربائي.

وعن طقس الغد، توقع الخبراء أن تشهد مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري طقسا لطيفا مع وجود شبورة مائية ورياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقسا معتدلا على جنوب سيناء ورياح نشطة على خليج السويس، لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.