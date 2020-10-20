حالة الطقس اليوم.. مائل للحرارة وأمطار متوسطة وخفيفة على 5 مناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إذ يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أنّه يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهارا، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت الهيئة أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة 80% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، "سيوة، السلوم، مطروح، الضبعة" وتكون خفيفة على الإسكندرية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أما بالنسبة لحالة الرياح تكون معتدلة على الوجه البحري وجنوب الصعيد، فيما تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، إنّ سقوط الأمطار يتأثر بالعديد من العوامل مثل اتجاه الرياح على سطح الأرض، وهذا ما يشهده المصريون الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن نشهد العديد من الموجات التي تأتي في فصل الخريف، نتيجة الرطوبة الموجودة على سطح الأرض.

وأشار "شاهين" إلى أنّ الأمطار تمتد يوم الخميس، وتشمل محافظات من الدلتا مصر كفر الشيخ والبحيرة وغيرها، وتكون الأمطار شديدة وغزيرة وقد تكون رعدية، لافتًا إلى أن هناك تواصل مع غرفة دعم واتخاذ القرار منذ عدة أيام، وهناك تواصل دائم معهم بشكل يومي بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، وتم تناول حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، خاصة على السواحل الشمالية ومناطق على الوجه البحري وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

الأرصاد: لا داعي لارتداء الملابس الشتوية

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن" نصح مدير مركز التنبؤات الجوية، باستمرار ارتداء الملابس الخريفية، إذ أنّ الانخفاض لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومع ذلك يجب أن يكون هناك حذر من نوعية الملابس خاصة في الساعات الأخيرة من الليل، والأولى من الصباح.

الأرصاد: التقلبات الجوية تناسب فصل الخريف

وقال الدكتور محمود شاهين، إنّ هذه التقلبات الجوية طبيعية ومناسبة لفصل الخريف، موضحًا أنّ تغير حالة الطقس بداية من الخميس يرجع إلى وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب رياحًا شمالية شرقية محملة بكميات من الرطوبة وبخار الماء، يتزامن معها كتلة هوائية باردة، ووجود هذه الحالة في عمود الهواء يزيد من احتمالية تساقط الأمطار على شمال البلاد.