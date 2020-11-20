التنمية المحلية توضح ضوابط مواعيد الإغلاق الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات ستتضمن كافة محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات السياحية ذات الطابع الخاص والساحلية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن المادة الرابعة لقرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال تنص على "يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات السياحية والساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العام، والتنسيق مع وزير السياحة الآثار".

وأوضح أن ذلك القرار سيكون مستمرا ولذلك تنص المادة السادسة فيه بأن تكون شهور الصيف وفقا لأحكام القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد أنه وفي حال عدم الالتزام بمواعيد الفتح والغلق سيتم وضع عواقب على المخالفين وفق ضوابط اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمزاولة النشاط، ويترتب على ذلك إنذار السلطة المختصة المسؤول عن المحل المخالف والإنذار سيكون كتابيا بعلمه، وسيتم متابعته مده 15 يوم، وفي حال عدم التزامه يقوم المركز المختص بإصدار التراخيص إعطاءه غلق لمدة لا تقل عن شهر: "مش هيفتح المحل بتاعه إلا بصدور قرار من مركز التراخيص".

وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تنظيم الحياة وإعادة الانضباط مرة أخرى للشارع المصري وللقضاء على العشوائية والفوضى ومنع التكدس أو الإشغالات المرورية في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للناس وعدم الإزعاج والحفاظ على البنية التحتية للدولة.

وتابع: "المفروض أجهزة الخدمات المعنية بالنظافة تلاقي وقت تنظف فيه الشوارع وتحسن فيه مستوى النظافة، وإمكانية المناورة بالنسبة للأجهزة لازم تكون أسهل وأسرع والأمور تبقى مقننة لأهالينا في المحافظات المصرية، ولو أن هناك مكان له طابع سياحي أو تراثي أو تاريخي يتم عرض الأمر على اللجنة العليا ويناقش، وهي المعنية بالبت في أمور تمديد ساعات العمل".