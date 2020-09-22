وزارة التنمية المحلية تشيد بمحافظة كفر الشيخ: فتحت97 مركزا للتصالح

أشادت وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة المحافظ اللواء جمال نور الدين، لفتحها 97 مركزاً لاستقبال راغبي التصالح في مدن وقرى المحافظة، منهم 9 مراكز بمدن المحافظة، إضافة إلى 88 مدرسة، من بين المدارس التي تم تطويرها المربوطة بالإنترنت كمركز تلقى الطلبات، بالإضافة إلى التقديم على شبكة الخدمات الحكومية، بحسب بيان أصدره إعلام المحافظة.

كما وجهت الوزارة في خطابها أن المراكز أدت لتخفيف الزحام على المراكز التكنولوجية، وزيادة عدد الطلبات، وتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتوفير أماكن انتظار لائقة والعمل أثناء الإجازات.

ومن جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رسالة شكر إلى الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولكل العاملين بالـ 88 مدرسة والتي تلقت راغبي التصالح، ووفرت لهم كل الإمكانيات، وكان محل إشادة من اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية.