صفاء أبوالسعود: الدولة لديها مشروعات لتطوير مواهب الأطفال

قالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن الدولة تقوم بعدد كبير من المشروعات والأنشطة التي تخص الأطفال لتطوير أدائهم وأفكارهم وعقولهم ولتطوير المواهب والأعمال الخاصة بها: "بيشوفوا الأطفال الموهوبة، والعقل السليم في الجسم السليم".

وأضافت "أبوالسعود"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن النشاطات التي قد يقوم بها الأطفال في الفن والغناء جميعها طاقة تعطي الطفل القدرة على التفكير بشكل دائم وحتى لا يكون طفل متبلد أو حزين أو منطوي: "علشان يكون طفل سليم وعقليته سليمة".

وأوضحت أن المجتمع الفني به الكثير من المعوقات الخاصة بإنتاج أعمال خاصة بالطفل، حيث إن الكاتب الذي يقوم بالرواية للطفل يعتبره الجميع طفلا ويكون أجره أقل من الكبير، ولذا يفضل هؤلاء العمل في الأعمال الدرامية الكبيرة وليست للأطفال: "في أوروبا والعالم كله أفضل الكتاب الكبار بيكتبوا للطفل".

وأكدت أن مجلات الأطفال لم تعد موجودة نتيجة لوجود السوشيال ميديا واهتمام هؤلاء الأطفال بها وعزوفهم عن القراءة، وأصبح التلفزيون له دور كبير في إيصال المعلومات للأطفال: "مش شرط كل الأجهزة اللي حوالينا تبني الطفل، ولازم لمة العيلة وبيكون مع أهله فيه دفا وتوصل".

وأشارت إلى أن بعض الأعمال الفنية التي قامت بها جائت من خلال الأطفال أنفسهم، أعقبه تدخل الملحنين لإنتاج مختلف الأعمال التي يتم عرضها على الأطفال ويتقبلوها: "المجلات اللي كانت بتترسم كان فيه حجات مؤثرة علينا، وفيه مجلة سمير وميكي كان فيها قصص وحببتنا في الحيوانات اللي مكناش نحبهم، وحببونا في الخير".

وتابعت: "أغنية أهلا بالعيد كانت طبيعية وبسيطة، والأطفال اللي ظهروا فيها كانوا موجودين في الشارع قدام جامعة القاهرة وكانوا قاعدين، وكانت الأغنية طبيعية ولطيفة جدا، واستخدام الأدوات البسيطة بيؤثر في العمل ونجاحه".