صفاء أبوالسعود ناعية رجاء الجداوي: فنانة جدعة.. هتفضل في قلوبنا دايما

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت فجر أمس بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "كانت دايما تسأل عليا في البيت، فنانة جدعة، وكمان ابنتها أميرة طالعة جميلة زيها، ربنا يحفظها ويحميها".

وأضافت "أبو السعود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة صالح كامل: "ربنا يرحم صالح كامل، ويرحم الفنانة رجاء الجداوي، مش قادرة أصدق أن الوقت قليل بينها وبينه".

وتابعت: "رجاء الجداوي هتفضل في قلبنا على طول، هتفضل فنانة عظيمة محفورة جوانا، فنانة جدعة وتساعد جميع الناس، مكنتش بتشوف حد محتاج أي حاجة إلا وتساعده على طول دون تفكير".