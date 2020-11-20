وفيات كورونا تتجاوز ربع مليون حالة في أمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 11 مليونا و650817 حالة، بزيادة 185095 حالة عن الحصيلة السابقة.

وأضافت أن "عدد الوفيات زاد إلى 251715، بعد تسجيل 2045 وفاة جديدة"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات "كوفيد- 19"، حتى الرابعة من عصر الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.